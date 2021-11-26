Вайсфельд ответил на вопрос, готов ли Кузьменко играть в НХЛ

Известный хоккейный эксперт Леонид Вайсфельд поделился мнением о готовности выступать в Национальной хоккейной лиге 25-летнего российского нападающего Андрея Кузьменко.

«Готов ли Кузьменко к НХЛ? Возможно, и готов, но тут есть проблема, потому что он игрок топ-6. Клубы НХЛ, которые захотят его подписать, должны понимать, что он именно для этой роли. Не думаю, что в третьем-четвёртом звеньях он будет столь же эффективен. Это единственная проблема», — сказал Вайсфельд в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дмитрием Сторожевым.

Напомним, соглашение Кузьменко с санкт-петербургским СКА рассчитано до 30 апреля 2022 года. В 30 матчах текущего сезона регулярного чемпионата КХЛ Кузьменко набрал 35 (14+21) очков.