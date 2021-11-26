Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
«Йокерит» — ЦСКА. Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
20:20 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Вайсфельд ответил на вопрос, готов ли Кузьменко играть в НХЛ

Вайсфельд ответил на вопрос, готов ли Кузьменко играть в НХЛ
Комментарии

Известный хоккейный эксперт Леонид Вайсфельд поделился мнением о готовности выступать в Национальной хоккейной лиге 25-летнего российского нападающего Андрея Кузьменко.

«Готов ли Кузьменко к НХЛ? Возможно, и готов, но тут есть проблема, потому что он игрок топ-6. Клубы НХЛ, которые захотят его подписать, должны понимать, что он именно для этой роли. Не думаю, что в третьем-четвёртом звеньях он будет столь же эффективен. Это единственная проблема», — сказал Вайсфельд в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дмитрием Сторожевым.

Напомним, соглашение Кузьменко с санкт-петербургским СКА рассчитано до 30 апреля 2022 года. В 30 матчах текущего сезона регулярного чемпионата КХЛ Кузьменко набрал 35 (14+21) очков.

Новость по теме
Фридман: в этом году стоит наблюдать за Кузьменко. Клубы НХЛ сильно заинтересованы в нём
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021