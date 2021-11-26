Главный тренер «Сент-Луиса»: Тарасенко будет забивать. Это лишь вопрос времени

Главный тренер «Сент-Луис Блюз» Крэйг Берюбе поделился мнением об игре российского нападающего Владимира Тарасенко в текущем сезоне. Форвард не забивает уже пять матчей подряд.
«Я думаю, он очень хорошо смотрится. Влади тоже знает, как может найти путь к воротам, двигаясь по всей площадке на скорости или просто находясь больше времени у ворот, он сильный парень. С ним сложно справиться, и он забил так несколько голов в этом году.
Он, вероятно, сможет получить немного больше времени, но он выглядит действительно хорошо. Я думаю, он будет забивать больше. Это просто вопрос времени», — приводит слова Берюбе североамериканский журналист Лу Корак на своей странице в «Твиттере».
Напомним, в текущем сезоне Тарасенко в 19 матчах набрал 16 (7+9) очков.
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