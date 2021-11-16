Тарасенко переживает вторую молодость в НХЛ. Помогли операция и новый партнёр по звену

Россиянин — снова лидер «Сент-Луиса» и набирает очко за игру. Но тема с его обменом из «Блюз» не закрыта.

Летом в НХЛ было два главных трансферных сюжета — обмен Джека Айкела и обмен Владимира Тарасенко. Между ними было что-то общее: два лидера своих клубов не сошлись с клубами в плане хирургического вмешательства. Если Айкел просил обмена из-за того, что «Баффало» не хотел рисковать с операцией, которую ещё не делали хоккеистам, то Тарасенко, по слухам, был недоволен тем, как его оперировали клубные врачи.

На Тарасенко претендовало даже больше клубов, чем на Айкела — пожалуй, из-за того, что на сибирского снайпера цену так не ломили и из-за того, что его контракт был менее тяжёлым и рискованным активом. Среди претендентов назывались оба клуба из Нью-Йорка, «Бостон», «Каролина» — но перехода не случилось.

Сейчас всё иначе. Тарасенко — лучший снайпер «Блюз» с семью шайбами, набирает очко за игру, а трибуны скандируют его имя после успешных матчей. Летом казалось, что этого уже не повторится, а Владимир переживает вторую молодость.

Для начала вернёмся в прошлый сезон. «Сент-Луис» отправили в сравнительно лёгкий дивизион с перестраивающимися калифорнийскими командами, но они с очень большим трудом прошли в плей-офф, где вылетели всухую в первом раунде. В воротах психовал Биннингтон, уронивший свой процент сейвов, многие лидеры подсдали, команда после ухода Пьетранджело в «Вегас» как будто потерялась.

По итогам сезона The Athletic поставил Тарасенко «двойку» за сезон. Хуже в команде были только Шварц, Сэнфорд и Данн — и показательно, что всех трёх в «Сент-Луисе» уже нет. Автор портала Джереми Рутерфорд писал: «Тарасенко вернулся в состав в марте после третьей операции за 2,5 года. Это уже само по себе было достижением, благодаря которому он был номинирован на «Мастертон Трофи». Он отмечал, что восстановление заняло больше времени, чем ожидалось — и это можно понять. Разочаровала же не результативность, а ограниченное участие Тарасенко в аспектах игры, где он мог бы приносить пользу».

Тарасенко в концовке прошлого сезона Фото: Тарасенко в концовке прошлого сезона

Скорее всего, под «ограниченным участием» имелось в виду то, что Русский Танк уже не так лезет в борьбу, как раньше. Хотя чистая статистика силовых не уступала условно «здоровому» Тарасенко, это не был тот игрок, что летом 2019-го поднимал над головой кубок.

Возможно, секрет нынешней формы Владимира раскрыл доктор Питер Миллетт, который оперировал форварда: «Влад — очень спокойный парень, настоящий стоик, его сын Марк — тоже. Было забавно, когда они оба были у меня в кабинете, Тарасенко рассказал о том, что два раза в день проводит занятия с личным тренером. Сын вытаращил глаза при этом рассказе — кажется, он был не в восторге от того, что каждый день приходилось очень рано вставать».

При ответе на вопрос о качестве своей операции доктор Миллетт тоже был абсолютно уверен: «Плечо Влада в прекрасном состоянии, он сказал мне, что давно не ощущал в нём такую силу. Я уверен, что он окажет большое влияние на игру своей команды» (интервью давалось в июле, когда ещё никто не был уверен, где именно начнёт сезон Тарасенко).

Обмена не случилось — и Тарасенко не стал устраивать забастовок в духе нулевых или цирковых номеров в духе прошлогоднего Пьера-Люка Дюбуа, который всем существом показывал, как хочет обмена из «Коламбуса». Перед сезоном Владимир сказал журналистам, что будет работать на 100%, пока играет в «Сент-Луисе» — и не обманул.

Главный тренер Крэйг Берюбе стал искать для Тарасенко новых партнёров. Предыдущий сезон он проводил с Джейденом Шварцем и Брэйденом Шенном — несколько лет именно они были привычными товарищами по звену. Но Шварц, как уже упоминалось, ушёл в «Сиэтл», да и прошлый сезон он проводил неудачно.

Роберт Томас Фото: Ezra Shaw/Getty Images

Сезон Тарасенко начал в формально третьем звене, а его центром стал 22-летний Роберт Томас. Молодой канадец классно начал карьеру в лиге, ещё играя на контракте новичка, был важной частью чемпионской команды. Однако в прошлом сезоне Томас, как и ещё половина команды, был не в своей тарелке, да к тому же получил травму, которая выбила его на 20 матчей.

Возможно, Берюбе решил совместить минус на минус, чтобы получился плюс — и это получилось прекрасно. Томас — лучший ассистент команды (1+14 в 14 играх), и из этих 14 передач пять были отданы как раз на шайбы Тарасенко.

Третьим в их звене выходит Иван Барбашёв. К сожалению для нас и штаба олимпийской сборной, Иван не играет в центре, уступив эту роль Томасу — зато в их звене он взял на себя привычную роль «чистильщика». Да и сам Барбашёв недавно назвал именно Томаса лучшим игроком команды, отметив, что он всегда отдаёт команде всё, что может.

Посмотрите, например, на гол «Нэшвиллу». Томас продирается в чужую зону сквозь нескольких защитников (причём делает это на тоненькой грани оффсайда), а потом уже Тарасенко продирается к чужим воротам. Это тоже показатель поменявшейся игры Тарасенко: он не полагается только на свой бросок, который один из вратарей называл неостановимым — он готов лезть на чужой пятак, ковыряться в самых горячих местах, а не быть простой «пулялкой».

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Но это не значит, что Тарасенко перестал играть красиво — например, чего стоит гол против «Лос-Анджелеса»! Томас прокомментировал его: «Это просто невероятный финт, как вы говорите, «Винтажный Влади». Вы видели всё это время, что это игрок, который может создавать такие моменты, и я получаю очень много удовольствия оттого, что выхожу на лёд вместе с ним».

Как раз после этого матча трибуны скандировали имя Тарасенко, и он был тронут. В послематчевом интервью игрок сказал: «Это был особенный момент, очень эмоциональный. Настоящие фанаты поддерживали нас всегда, и наша семья все эти 10 лет получала много поддержки от всех в Сент-Луисе».

Несмотря на успешный старт и Тарасенко, и команды, журналисты пишут о том, что форвард всё равно желает обмена — но пока не форсирует события. «Блюз» тоже вряд ли хотят торопиться — прямо сейчас те же О'Райлли и Шенн не могут играть, а вся команда в отличной форме и снова выглядит реальным претендентом на Кубок Стэнли. Зачем ломать то, что работает?

Фото: Ezra Shaw/Getty Images

Однако генменеджер Даг Армстронг всегда показывал, что готов расставаться с людьми, которые много значили для команды. Он обменял Кевина Шаттенкирка на истекающем контракте в тот момент, когда команда ещё боролась за место в плей-офф, позволил выйти на рынок свободных агентов Бэкесу и Пьетранджело.

Если кто-то на рынке предложит нужную цену за горячего Тарасенко — он сменит команду. В «Блюз», к сожалению или счастью, такие сделки проворачивают без сантиментов.