Два очка Панарина помогли «Рейнджерс» уверенно обыграть «Бостон»

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Нью-Йорк Рейнджерс» обыграл «Бостон Брюинз». Встреча проходила на стадионе «Ти-Ди Гарден» в Бостоне и завершилась со счётом 5:2 (1:1, 1:1, 3:0) в пользу подопечных Жерара Галлана.

В составе хозяев голы на счету Крэйга Смита и Патриса Бержерона.

За «Рейнджерс» шайбы забрасывали Райан Строум, Драйден Хант, Артемий Панарин, Алекси Лафренье и Джейкоб Труба. Панарин суммарно набрал 2 (1+1) очка при показателе полезности «+3», заработал 12 минут штрафа и провёл на льду 17 минут 33 секунды.

Ворота «рейнджеров» защищал Игорь Шестёркин, отразивший 26 из 28 бросков по воротам. Александр Георгиев остался в запасе.

В следующем матче регулярного чемпионата НХЛ «Рейнджерс» в Нью-Йорке сыграют с «Нью-Йорк Айлендерс». «Бостон» примет «Ванкувер Кэнакс». Оба матча пройдут в ночь с 28 на 29 ноября по московскому времени.