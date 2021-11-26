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Два очка Панарина помогли «Рейнджерс» уверенно обыграть «Бостон»

Два очка Панарина помогли «Рейнджерс» уверенно обыграть «Бостон»
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В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Нью-Йорк Рейнджерс» обыграл «Бостон Брюинз». Встреча проходила на стадионе «Ти-Ди Гарден» в Бостоне и завершилась со счётом 5:2 (1:1, 1:1, 3:0) в пользу подопечных Жерара Галлана.

НХЛ - регулярный чемпионат
26 ноября 2021, пятница. 21:00 МСК
Бостон Брюинз
Бостон
Окончен
2 : 5
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
1:0 Смит – 14:46' (5x5)   1:1 Строум (Панарин, Хант) – 19:54' (5x5)   2:1 Бержерон (Грызлик, Маршан) – 26:51' (5x5)   2:2 Хант (Линдгрен, Фокс) – 32:33' (5x5)   2:3 Панарин (Готье, Строум) – 51:35' (5x5)   2:4 Лафренье (Готье, Фокс) – 56:22' (5x5)   2:5 Труба – 59:23' (en)

В составе хозяев голы на счету Крэйга Смита и Патриса Бержерона.

За «Рейнджерс» шайбы забрасывали Райан Строум, Драйден Хант, Артемий Панарин, Алекси Лафренье и Джейкоб Труба. Панарин суммарно набрал 2 (1+1) очка при показателе полезности «+3», заработал 12 минут штрафа и провёл на льду 17 минут 33 секунды.

Ворота «рейнджеров» защищал Игорь Шестёркин, отразивший 26 из 28 бросков по воротам. Александр Георгиев остался в запасе.

В следующем матче регулярного чемпионата НХЛ «Рейнджерс» в Нью-Йорке сыграют с «Нью-Йорк Айлендерс». «Бостон» примет «Ванкувер Кэнакс». Оба матча пройдут в ночь с 28 на 29 ноября по московскому времени.

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