Панарин обогнал Ларионова по голам за карьеру в НХЛ, сыграв на 468 матчей меньше

В эти минуты проходит матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Бостон Брюинз» встречается с «Нью-Йорк Рейнджерс». Встреча проходит на стадионе «Ти-Ди Гарден» в Бостоне. Счёт к середине третьего периода — 3:2 в пользу подопечных Жерара Галлана.
Нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин забросил шайбу на 52-й минуте матча. Этот гол стал для 30-летнего россиянина 170-м за карьеру в НХЛ. Благодаря этой шайбе Панарин обогнал Игоря Ларионова по голам за карьеру в НХЛ. Артемий забил 170 голов в 453 матчах, тогда как Ларионов в 921 матче лишь 169 раз поразил чужие ворота. По этому показателю Артемий поднялся на 23-е место в истории лиги среди российских хоккеистов.
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