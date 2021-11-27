Бучневич забросил шестую шайбу в сезоне, поразив ворота «Чикаго»
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В эти минуты проходит матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Чикаго Блэкхоукс» встречается с «Сент-Луис Блюз». Встреча проходит на стадионе «Юнайтед-центр» в Чикаго. Счёт после первого периода — 2:0 в пользу подопечных Крэйга Берюбе.
На 1-й минуте матча «блюзмены» убежали в атаку «два в один». Джордан Кайру смог выдать потрясающую передачу на Павла Бучневича, которому оставалось попасть по пустым воротам — 1:0.
Посмотреть видео можно на сайте «Яндекс.Спорт». Права на видео принадлежат ООО «Яндекс».
Второй гол в матче забросил Иван Барбашёв, ему ассистировал Бучневич.
Таким образом, в 18-м матче сезона российский нападающий набрал своё 13-е очко: теперь у него шесть заброшенных шайб и семь результативных передач.
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