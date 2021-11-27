И.о. наставника «Флориды» назвал Овечкина вторым снайпером всех времён после Гретцки

Исполняющий обязанности главного тренера «Флориды Пантерз» Андрю Брюнетт в преддверии матча с «Вашингтон Кэпиталз» поделился мнением о капитане «столичных» Александре Овечкине, сообщает журналист Том Гуллитти на своей странице в «Твиттере».

Перед встречей Брюнетт назвал Александра Овечкина «вторым снайпером всех времён» после Уэйна Гретцки.

Напомним, в ночь с 24 на 25 ноября мск в Вашингтоне (США) на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» состоялась встреча регулярного чемпионата НХЛ, в которой «Вашингтон Кэпиталз» принимал «Монреаль Канадиенс». Матч завершился крупной победой хозяев со счётом 6:3.

36-летний российский форвард «Кэпиталз» Александр Овечкин провёл на льду 21 минуту и оформил ассистентский хет-трик, заработав показатель полезности «+2». Теперь у него 33 (15+18) очка в 20 играх сезона.