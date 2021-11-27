Защитник «Рейнджерс» Адам Фокс повторил достижение Брайана Лича 21-летней давности

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Нью-Йорк Рейнджерс» обыграл «Бостон Брюинз». Встреча проходила на стадионе «Ти-Ди Гарден» в Бостоне и завершилась со счётом 5:2 (1:1, 1:1, 3:0) в пользу подопечных Жерара Галлана.

Защитник «рейнджеров» Адам Фокс в этом матче набрал два очка — за результативные передачи. Таким образом, в его активе стало 21 (4+17) очко в 20 встречах текущего сезона.

Как отмечает официальная страница NHL Public Relations в «Твиттере», Фокс стал первым за 21 год защитником «Рейнджерс», набравшим не менее 20 очков в 20 первых матчах сезона. В сезоне-2000/2001 Брайан Лич набрал 20 очков в 15 встречах.

Кроме того, Лич и Фокс — единственные защитники «Рейнджерс» за 27 лет, которым покорилось подобное достижение. Лич также набирал 20 очков в сезоне-1995/1996 — тогда ему потребовалось 20 матчей.

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