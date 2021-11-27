«Торонто» продлил серию побед, уверенно обыграв «Сан-Хосе»

Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Сан-Хосе Шаркс» принимал «Торонто Мэйпл Лифс». Встреча прошла в Сан-Хосе на стадионе «Эс-Эй-Пи-центр» и завершилась победой «кленовых листьев» со счётом 4:1.
В составе победителей шайбы забрасывали Вильям Нюландер, Уэйн Симмондс, Остон Мэттьюс и Джон Таварес. Гол престижа в составе «Сан-Хосе» забил Ник Бонино.
Российский форвард «кленовых листьев» Кирилл Семёнов не отметился результативными действиями, проведя на площадке 8 минут 35 секунд и заработав показатель полезности «-1». Нападающий «Шаркс» Александр Барабанов также не набрал очков при показателе полезности «-1», трёх бросках и игровом времени 16.17.
В следующем матче регулярного чемпионата НХЛ «Мэйпл Лифс» в Анахайме сыграет с «Анахайм Дакс». «Сан-Хосе» в Чикаго встретится с «Чикаго Блэкхоукс». Оба матча пройдут в ночь с 28 на 29 ноября по московскому времени.
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