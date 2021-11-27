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«Он должен есть так каждый вечер!» Фолиньо — о плотном приёме пищи Капризовым перед матчем

«Он должен есть так каждый вечер!» Фолиньо — о плотном приёме пищи Капризовым перед матчем
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Нападающий «Миннесоты Уайлд» Маркус Фолиньо прокомментировал слова Кирилла Капризова о плотном приёме пищи на ужине на День благодарения у защитника команды Джареда Сперджена. Россиянин в матче с «Виннипег Джетс» набрал 4 (1+3) очка.

«Он должен есть так каждый вечер!» — приводит слова Фолиньо журналист Майкл Руссо в «Твиттере».

Напомним, в Сент-Поле (США) на стадионе «Эксел Энерджи-Центр» состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Миннесота Уайлд» принимала «Виннипег Джетс». Встреча завершилась разгромной победой «дикарей» со счётом 7:1.

24-летний российский нападающий «Миннесоты» Кирилл Капризов, помимо заброшенной шайбы, отметился и ассистентским хет-триком, суммарно набрав четыре результативных балла. Молодой форвард повторил свой личный рекорд по очкам за один матч.

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