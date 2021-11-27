«Он должен есть так каждый вечер!» Фолиньо — о плотном приёме пищи Капризовым перед матчем

Нападающий «Миннесоты Уайлд» Маркус Фолиньо прокомментировал слова Кирилла Капризова о плотном приёме пищи на ужине на День благодарения у защитника команды Джареда Сперджена. Россиянин в матче с «Виннипег Джетс» набрал 4 (1+3) очка.



«Он должен есть так каждый вечер!» — приводит слова Фолиньо журналист Майкл Руссо в «Твиттере».



Напомним, в Сент-Поле (США) на стадионе «Эксел Энерджи-Центр» состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Миннесота Уайлд» принимала «Виннипег Джетс». Встреча завершилась разгромной победой «дикарей» со счётом 7:1.



24-летний российский нападающий «Миннесоты» Кирилл Капризов, помимо заброшенной шайбы, отметился и ассистентским хет-триком, суммарно набрав четыре результативных балла. Молодой форвард повторил свой личный рекорд по очкам за один матч.