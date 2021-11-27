Журналист RMNB: возможно, Овечкин действительно сделан из частей старого советского танка

Журналист RMNB Иан Оланд на своей странице в «Твиттере» прокомментировал хет-трик капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина в матче с «Флоридой Пантерз» (4:3) после того, как россиянину в лицо попала шайба.

«Во время трансляции камера приблизила лицо Овечкина, сидящего на скамейке. На нём не было видно никаких швов или вмятин. Возможно, он действительно сделан из частей старого советского танка. Первое, что он сделал, когда вернулся на лёд, — выиграл вбрасывание. Он сделал это решительно. Это, пожалуй, самая чистая победа на «точке» за весь сезон», — говорится в сообщении.

Напомним, в Вашингтоне (США) на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» состоялась встреча регулярного чемпионата НХЛ, в которой «Вашингтон Кэпиталз» принимал «Флориду Пантерз». Матч завершился победой «столичных» со счётом 4:3.



В составе хозяев хет-трик оформил 36-летний российский форвард Александр Овечкин, забросив уже 748 шайб в НХЛ.