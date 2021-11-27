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После матча с «Флоридой» Овечкин и Орлов в раздевалке съели индейку на День благодарения

После матча с «Флоридой» Овечкин и Орлов в раздевалке съели индейку на День благодарения
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В Вашингтоне (США) на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» состоялась встреча регулярного чемпионата НХЛ, в которой «Вашингтон Кэпиталз» принимал «Флориду Пантерз». Матч завершился победой «столичных» со счётом 4:3.

В составе хозяев хет-трик оформил 36-летний российский форвард Александр Овечкин. После матча он с защитником «столичных» Дмитрием Орловым прямо в раздевалке съел индейку в честь Дня благодарения.

Видео можно посмотреть в официальном «твиттере» «Вашингтона».

Напомним, Овечкин забросил уже 748 шайб в НХЛ. Его ближайшая цель — чешский форвард Яромир Ягр (766), отставание от которого теперь составляет 18 шайб. Напомним, рекорд принадлежит Уэйну Гретцки (894), а второе место занимает Горди Хоу (801).

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