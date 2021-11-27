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Овечкин — о хет-трике в матче с «Флоридой»: простая игра, понимаете?

Овечкин — о хет-трике в матче с «Флоридой»: простая игра, понимаете?
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Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин поделился впечатлениями от победы в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Флоридой Пантерз» (4:3).

«Если у меня есть возможность бросить, я бросаю. Если у меня есть возможность отдать пас, я делаю передачу. Простая игра, понимаете?» — приводит слова Овечкина официальная страница «столичных» в «Твиттере».

В Вашингтоне (США) на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» состоялась встреча регулярного чемпионата НХЛ, в которой «Вашингтон Кэпиталз» принимал «Флориду Пантерз». Матч завершился победой «столичных» со счётом 4:3.

В составе хозяев хет-трик оформил 36-летний российский форвард Александр Овечкин, который уже достиг отметки в 748 шайб в НХЛ. Этот хет-трик стал первым для россиянина в нынешнем сезоне и 28-м в НХЛ.

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