Геннадий Орлов: лучше бы критики поблагодарили СКА — за такую работу с молодёжью

Журналист Геннадий Орлов поделился мнением о критике трансферной политики СКА.



«СКА довольно часто критикуют за активную кадровую политику, в том числе за обмены и приобретения в ходе чемпионата? Я скажу, что иногда это идёт от зависти, причём не только в хоккее, но и в футболе, в других видах спорта. Деньги сегодня есть во многих клубах, но не каждый способен завлечь спортсмена, показать ему перспективу. В СКА, в Санкт-Петербурге, в нашем «Хоккейном городе» менеджеры умеют это делать. Поэтому команда живёт и развивается.



Не забывайте ещё и о том, что в декабре СКА делегирует на молодёжное первенство мира полторы пятёрки, так что активная ротация состава просто неизбежна. Те же самые критики в новогодние ночи будут у телевизоров болеть за молодёжную сборную, за многочисленных делегатов СКА — и, надеюсь, заберут свою критику обратно. Хотя лучше бы они уже сегодня поблагодарили Санкт-Петербург — за такую работу с молодёжью», — приводит слова Орлова Russia-Hockey.ru.