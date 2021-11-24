Плющев: почему молодёжь СКА в запасе? Не собираюсь гадать, чем руководствуется Брагин

Заслуженный тренер России Владимир Плющев прокомментировал ситуацию с молодыми игроками в составе СКА.
«Что случилось со СКА во время шестиматчевой серии поражений? Лучше задать этот вопрос Брагину. Почему так долго держали в запасе молодёжь? У каждого тренера своё видение — кого убирать, кого приобретать. Я могу с чем-то соглашаться, с чем-то нет, но это всё равно решение тренера. Чем он руководствуется и как — только ему одному известно. Гадать, чем руководствуется Брагин, я не собираюсь. Согласен, что из СКА ушло много молодых ребят, которые могли бы помочь.
Не думаю, что Марченко и Бардаков тащат СКА. Там есть достаточно опытных игроков, которые могут показать неплохую игру: легионеры, да тот же Антон Бурдасов. Молодые должны себя хорошо реализовывать. Им дают возможность, тем более в топовом клубе, значит, нужно этим шансом пользоваться и не думать, что они уже всего достигли. Многие так думают, поэтому останавливаются. Потом, когда нужно тащить, у них это не получается, потому что они считают, что всё умеют», — сказал Плющев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Бобровым.
- 24 ноября 2021
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