Стала известна допустимая посещаемость матчей Кубка Первого канала. Зрителям нужны QR-коды

С 15 по 19 декабря в Москве пройдёт Кубок Первого канала. 26 ноября Федерация хоккея России объявила о старте продаж билетов. Разрешённая посещаемость матчей турнира составляет 30 процентов.
«На данный момент разрешённая посещаемость матчей Кубка Первого канала – 30 процентов. Только с результатом ПЦР-теста попасть на игры зрители не смогут. Необходим QR-код, подтверждающий вакцину или перенесённое заболевание COVID-19», – цитирует пресс-службу ФХР «РИА-Спорт».
Расписание турнира:
15 декабря (среда)
18:30 мск, Россия – Канада;
16 декабря (четверг)
18:30 мск, Швеция — Россия;
Вынесенный матч: Чехия — Финляндия;
17 декабря (пятница)
15:00 мск, Канада — Швеция;
18 декабря (суббота)
11:00 мск, Финляндия — Канада;
15:30 мск, Россия — Чехия;
19 декабря (воскресенье)
11:00 мск, Чехия – Швеция;
15:30 мск, Россия – Финляндия.
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