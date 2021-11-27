Стала известна допустимая посещаемость матчей Кубка Первого канала. Зрителям нужны QR-коды

С 15 по 19 декабря в Москве пройдёт Кубок Первого канала. 26 ноября Федерация хоккея России объявила о старте продаж билетов. Разрешённая посещаемость матчей турнира составляет 30 процентов.

«На данный момент разрешённая посещаемость матчей Кубка Первого канала – 30 процентов. Только с результатом ПЦР-теста попасть на игры зрители не смогут. Необходим QR-код, подтверждающий вакцину или перенесённое заболевание COVID-19», – цитирует пресс-службу ФХР «РИА-Спорт».



Расписание турнира:



15 декабря (среда)

18:30 мск, Россия – Канада;



16 декабря (четверг)

18:30 мск, Швеция — Россия;

Вынесенный матч: Чехия — Финляндия;



17 декабря (пятница)

15:00 мск, Канада — Швеция;



18 декабря (суббота)

11:00 мск, Финляндия — Канада;

15:30 мск, Россия — Чехия;



19 декабря (воскресенье)

11:00 мск, Чехия – Швеция;

15:30 мск, Россия – Финляндия.