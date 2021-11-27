«Злин» подписал контракт с Владимиром Михасёнком

Нападающий Владимир Михасёнок, начинавший текущий сезон в «Амуре», подписал контракт со «Злином».

«Он играл в Хабаровске. Воспитанник клуба, Михал Йордан, который играет в «Амуре», предоставил нам ценную информацию о его тяжелой работе, тренировочном боевом духе и основных игровых характеристиках. Мы посмотрели несколько видеороликов и уверены, что они помогут нам в сложившейся ситуации. Он нападающий, у него хорошее катание, техника клюшки. Он обязательно добьётся успеха. Мы верим, что он будет не только забивать голы, но и готовить голевые передачи и быть продуктивным», – цитирует главного тренера команды Любоша Еначека официальны сайт клуба.



В текущем сезоне Михасёнок провёл пять игр в КХЛ, в которых отдал одну результативную передачу.