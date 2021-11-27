«Услышал что-то о России». Панарин рассказал причину броска перчатки в Маршана

Нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин рассказал, почему бросил перчатку со скамейки в форварда «Бостон Брюинз» Брэда Маршана.

«Сначала не понимал, о чем говорил Брэд Маршан, а потом что-то услышал о России. Вот почему я потерял рассудок», – цитирует Панарина Молли Уокер в «Твиттере».

В конце матча российский нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин со своей скамейки бросил перчатку в форварда «мишек» Брэда Маршана. За это Панарин получил 10-минутный штраф. Позднее НХЛ оштрафовала игрока на $ 5 тыс. – это максимально допустимый штраф.

Напомним, что встреча завершилась победой команды из Нью-Йорка со счётом 5:2.

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