Американский журналист: история Овечкина становится всё лучше и лучше

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин – лидер лиги по голам в равных составах и очкам. Только один из его голов был в касание в большинстве, сообщает аналитик Майк Келли. Журналист Джефф Марек отреагировал на лидерство Овечкина.

«История Овечкина становится всё лучше и лучше», – написал Марек в «Твиттере».

В текущем сезоне Овечкин провёл 21 матч и набрал 36 очков: забросил 18 шайб и отдал столько же результативных передач. Форвард «Торонто Мэйпл Лифс» Остон Мэттьюс набрал 18 очков (9+9) в 19 играх.



В таблице Восточной конференции сразу четыре лидирующие команды имеют по 31 очку: «Каролина Харрикейнз», «Флорида Пантерз», «Вашингтон Кэпиталз» и «Торонто Мэйпл Лифс». По итогам регулярного чемпионата по восемь лучших команд из каждой конференции выйдут в плей-офф.