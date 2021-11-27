Американский журналист пошутил на тему Панарина и Маршана, сравнив ожидания с реальностью

Журналист Джефф Веиллетте в «Твиттере» поделился мнением о конфликте форварда «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемия Панарина и нападающего «Бостон Брюинз» Брэда Маршана.

«Два лучших вингера планеты сражаются друг с другом. Ожидание: хайлайты с их участием и много голов. Реальность: ретвит с видео эпизода, в котором Панарин бросил перчатку в Маршана (Прим. «Чемпионата»)».

В конце матча российский нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин со своей скамейки бросил перчатку в форварда «мишек» Брэда Маршана. За это Панарин получил 10-минутный штраф. Позднее НХЛ оштрафовала игрока на $ 5 тыс. – это максимально допустимый штраф.

Сообщалось, что причиной конфликта стало плохое высказывание Маршана о России.

Напомним, встреча завершилась победой команды из Нью-Йорка со счётом 5:2.