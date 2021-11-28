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НХЛ отложила два матча «Айлендерс», у восьми игроков выявлен коронавирус

НХЛ отложила два матча «Айлендерс», у восьми игроков выявлен коронавирус
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Национальная хоккейная лига объявила, что сегодня утром еще один игрок «Нью-Йорк Айлендерс» вошел в ковид-протокол, и теперь восемь игроков потенциально недоступны для игры из-за нахождения в протоколе. Во избежание возможности дополнительных случаев болезни из-за распространения, игры команды будут отложены по крайней мере до вторника, 30 ноября. Решение было принято Лигой в консультации с медицинскими группами ассоциации игроков НХЛ и клуба.

Лига находится в процессе пересмотра расписания регулярного сезона «Айлендерс»

Организация «Айлендерс» следовала и будет продолжать следовать всем рекомендованным руководящим принципам, направленным на защиту здоровья и безопасности своих хоккеистов, персонала и сообщества в целом. Принципы установлены НХЛ, местными, государственными и национальными агентствами.

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