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Форвард «Лос-Анджелеса» Лемье укусил капитана «Оттавы» Ткачука во время потасовки на льду

Форвард «Лос-Анджелеса» Лемье укусил капитана «Оттавы» Ткачука во время потасовки на льду
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В матче регулярного чемпионата НХЛ, проходившем в Лос-Анджелесе (США) на стадионе «Стэйплс-Центр», «Лос-Анджелес Кингз» сумел прервать серию из 5 поражений кряду, обыграв «Оттаву Сенаторз» со счётом 4:2.

Однако многим эта игра запомнится даже не результатом, а инцидентом, произошедшим за шесть минут до конца матча, когда во время потасовки на льду 25-летний канадский форвард «Лос-Анджелеса» Брендан Лемье укусил за руку капитана «Оттавы» Брэди Ткачука. За эту выходку он получил наказание в виде большого 5-минутного штрафа помимо обоюдного двойного малого штрафа.

Права на видео принадлежат Rogers Media Inc. Посмотреть видео можно в «твиттере» Sportsnet.

Напомним, в этой игре российские защитники «Сенаторз» Артём Зуб и Никита Зайцев провели на льду 22.05 и 20.09 соответственно и не отметились результативными действиями, завершив игру с одинаковым показателем полезности – «0».

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