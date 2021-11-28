3 очка Кросби не помогли «Питтсбургу» продлить победную серию в игре с «Монреалем»

В Питтсбурге (США) на стадионе «Пи-Пи-Джи Пэйнтс-Арена» состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Питтсбург Пингвинз» принимал «Монреаль Канадиенс». Встреча завершилась победой гостей со счётом 6:3.

В составе «Монреаля» дублем отметился Джош Андерсон, ещё по шайбе на счету Джонатана Друэна, Кристиана Дворака, Арттури Лехконена и Тайлера Тоффоли. За «Питтсбург» отличились Эван Родригес, Джефф Картер и Сидни Кросби, отметившийся также ассистентским дублем.

21-летний российский защитник «Канадиенс» Александр Романов 23 минуты 13 секунд и отметился голевой передачей, заработав коэффициент полезности «+2». Он набрал 3-е (1+2) очко в 22-м матче текущего сезона.

Таким образом, «Питтсбург» прервал 5-матчевую победную серию.

В параллельном матче, проходившем в Лос-Анджелесе (США) на стадионе «Стэйплс-Центр», «Лос-Анджелес Кингз» сумел прервать серию из 5 поражений кряду, обыграв «Оттаву Сенаторз» со счётом 4:2.

Российские защитники «Сенаторз» Артём Зуб и Никита Зайцев провели на льду 22.05 и 20.09 соответственно и не отметились результативными действиями, завершив игру с одинаковым показателем полезности – «0».