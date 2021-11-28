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3 очка Кросби не помогли «Питтсбургу» продлить победную серию в игре с «Монреалем»

3 очка Кросби не помогли «Питтсбургу» продлить победную серию в игре с «Монреалем»
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В Питтсбурге (США) на стадионе «Пи-Пи-Джи Пэйнтс-Арена» состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Питтсбург Пингвинз» принимал «Монреаль Канадиенс». Встреча завершилась победой гостей со счётом 6:3.

В составе «Монреаля» дублем отметился Джош Андерсон, ещё по шайбе на счету Джонатана Друэна, Кристиана Дворака, Арттури Лехконена и Тайлера Тоффоли. За «Питтсбург» отличились Эван Родригес, Джефф Картер и Сидни Кросби, отметившийся также ассистентским дублем.

21-летний российский защитник «Канадиенс» Александр Романов 23 минуты 13 секунд и отметился голевой передачей, заработав коэффициент полезности «+2». Он набрал 3-е (1+2) очко в 22-м матче текущего сезона.

Таким образом, «Питтсбург» прервал 5-матчевую победную серию.

НХЛ - регулярный чемпионат
28 ноября 2021, воскресенье. 03:00 МСК
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
Окончен
3 : 6
Монреаль Канадиенс
Монреаль
0:1 Друен – 35:34' (5x5)   1:1 Родригес (Кросби, Гюнцель) – 42:33' (5x4)   1:2 Дворак (Нику, Андерсон) – 43:05' (5x5)   1:3 Лехконен (Кофилд, Савар) – 46:16' (5x5)   2:3 Картер (Капанен, Кросби) – 57:23' (6x5)   2:4 Андерсон (Дворак, Тоффоли) – 58:19' (en)   3:4 Кросби (Капанен, Картер) – 58:50' (6x5)   3:5 Андерсон – 59:12' (en)   3:6 Тоффоли (Дворак, Романов) – 59:23' (5x5)

В параллельном матче, проходившем в Лос-Анджелесе (США) на стадионе «Стэйплс-Центр», «Лос-Анджелес Кингз» сумел прервать серию из 5 поражений кряду, обыграв «Оттаву Сенаторз» со счётом 4:2.

Российские защитники «Сенаторз» Артём Зуб и Никита Зайцев провели на льду 22.05 и 20.09 соответственно и не отметились результативными действиями, завершив игру с одинаковым показателем полезности – «0».

НХЛ - регулярный чемпионат
28 ноября 2021, воскресенье. 03:00 МСК
Лос-Анджелес Кингз
Лос-Анджелес
Окончен
4 : 2
Оттава Сенаторз
Оттава
1:0 Арвидссон (Копитар, Дарзи) – 04:59' (5x4)   1:1 Дель Зотто (Норрис) – 19:41' (5x5)   2:1 Грундстрём (Копитар) – 30:23' (5x5)   3:1 Калиев (Эдлер, Андерсон) – 33:14' (5x5)   3:2 Браун – 38:33' (5x5)   4:2 Грундстрём – 59:26' (en)
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