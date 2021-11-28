«Виннипег» отыгрался с 0:2 и одолел «Калгари». У Е. Свечникова — ассист

В Калгари (Канада) на стадионе «Скотиабанк Саддлдом» состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Калгари Флэймз» принимал «Виннипег Джетс». Встреча завершилась победой гостей со счётом 4:2.
В составе «Флэймз» по шайбе забросили Мэттью Ткачук и Элиас Линдхольм. На счету Джонни Годро две результативные передачи. За «Виннипег» отличились Кайл Коннор, оформивший дубль, Пол Штястны и Эндрю Копп.
25-летний российский нападающий «Джетс» Евгений Свечников отдал результативную передачу и заработал показатель полезности "+1" при игровом времени 11.57. Всего он набрал 7 (1+6) очков в 20 встречах регулярного чемпионата текущего сезона.
26-летний российский защитник «Флэймз» Никита Задоров за 15.13 на льду не отметился результативными действиями и завершил встречу с коэффициентом полезности «-1».
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