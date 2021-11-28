«Я не самый умный вратарь». Метсола поделился мнением о поражении в матче с «Амуром»

Вратарь «Салавата Юлаева» Юха Метсола прокомментировал поражение в матче регулярного чемпионата КХЛ с «Амуром» (1:2).



«Очень непростая игра, всегда сложно играть в Хабаровске, часовые пояса, долгий перелёт. Пропустили голы, это моя вина. Нам не удалось отыграться.



Курьёзная шайба в мои ворота? Там не было рикошета. Хотелось бы этот момент переиграть. Несчастный случай. Пытался зафиксировать шайбу. Не надо концентрироваться на том, какой гол ты пропустил. Любая пропущенная шайба даёт одинаковый результат. Конечно, я хотел бы переиграть этот момент.



Давит ли, что в последних пяти матчах «Салават» выиграл лишь один раз? Нет. Это наша работа — играть под стрессом. Надо отдаваться по максимуму. Не стоит на этом внимание акцентировать. Когда матч прошёл, нет смысла сильно переживать. Дальше будет новая игра, нужно готовиться. Какая обстановка в команде после четырёх поражений подряд? После поражений есть неприятное ощущение. Но моё мнение: не стоит сильно переживать. Потом будут тренировки, матчи.



Уступает ли «Салават» после паузы соперникам в скорости движения и мышления? Не знаю. Такой вопрос надо задавать тренером. Я не самый умный вратарь, который просто играет в воротах.



Было ли приятно сегодня сыграть в Хабаровске? С удовольствием бы здесь остался ещё на один день. Прошёлся бы по городу, посмотрел на знакомые места. У меня здесь осталось много друзей, Хабаровск — прекрасное место», — приводит слова Метсолы «Горобзор.ру».

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