Главный тренер «Сент-Луиса» оценил игру Бучневича и Тарасенко в матче с «Коламбусом»

Главный тренер «Сент-Луис Блюз» Крэйг Берюби после матча с «Коламбус Блю Джекетс» (6:3) поделился мнением о процессе адаптации российского нападающего Павла Бучневича к игре команды, а также взаимодействие игрока с Владимиром Тарасенко.
«Здесь другой стиль игры по сравнению с тем, к которому он привык в «Рейнджерс». Я думаю, он стал понимать то, как мы хотим играть. Бучневич и Тарасенко провели три-четыре матча вместе, и сегодня у них всё получалось. В Детройте они тоже выглядели очень опасно и могли забросить шайбы три. Они как будто освобождают друг друга, и их партнёр Роб Томас делает свою работу великолепно. Похоже, теперь у них есть очень неплохая химия», — приводит слова Берюби официальный сайт НХЛ на русском языке.
Бучневич выступает за «Сент-Луис» с сезона-2021/2022, на счету 26-летнего россиянина 16 (8+8) очков в 19 матчах за «блюзменов».
- 28 ноября 2021
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