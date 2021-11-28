Тремя звёздами матча «Сент-Луис» — «Коламбус» были признаны россияне
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В Сент-Луисе (США) на стадионе «Энтерпрайз-Центр» состоялась встреча регулярного чемпионата НХЛ, в которой «Сент-Луис Блюз» принимал «Коламбус Блю Джекетс». Матч завершился крупной победой хозяев со счётом 6:3.
Звёздами матча были признаны российские нападающие «блюзменов».
Первой звездой признали 26-летнего российского форварда Павла Бучневича, обменянного прошлым летом из «Нью-Йорк Рейнджерс». Он оформил дубль, суммарно набрав 3 (2+1) очка.
Вторая звезда встречи — нападающий Иван Барбашёв, записавший на свой счёт две заброшенные шайбы.
Третьей звездой матча стал 29-летний российский форвард «Блюз» Владимир Тарасенко, оформивший ассистентский хет-трик. Теперь на его счету 19 (7+12) очков в 21 встрече текущего сезона.
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