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Маркус Гранлунд — на вопрос, как забивать больше: если бы знал ответ, «СЮ» делал бы это

Маркус Гранлунд — на вопрос, как забивать больше: если бы знал ответ, «СЮ» делал бы это
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Нападающий «Салавата Юлаева» Маркус Гранлунд прокомментировал поражение в матче регулярного чемпионата КХЛ с «Амуром» (1:2).

«Сегодня начали здорово, но потом соперник прибавил. На льду всегда две команды, и обе хотят победить. Тихонов — отличный игрок, он выигрывает единоборства в углах. Для нас было немного непривычно играть с ним.

В четырёх последних матчах мы забили четыре шайбы. Мы как команда должны забивать больше, чтобы побеждать. Конечно, эту проблему нужно решить. Как? Это хороший вопрос. Если бы я знал ответ на него, мы бы этим воспользовались и забивали больше.

Перелёт на Дальний Восток? Я привык к дальним перелётам, долго играл в Северной Америке. Там приходилось много летать. К тому же там бывают матчи подряд. Мы все профессионалы, все знаем, как нужно готовиться к играм», — приводит слова Гранлунда пресс-служба клуба.

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