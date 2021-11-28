Московское «Динамо» прервало серию из шести побед, уступив в дерби «Спартаку»

«Спартак» одержал победу в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги с московским «Динамо» со счётом 4:1 (3:0, 0:1, 1:0). Встреча прошла в Москве на стадионе «Мегаспорт».
Счёт в игре на первой минуте открыл форвард красно-белых Александр Хохлачёв, голевой пас на счету Тима Хеда и Якуба Ержабека. На третьей минуте удвоил преимущество хозяев нападающий Иван Дроздов, в качестве ассистента выступил Александр Авцин.
На пятой минуте в большинстве «Спартак» отправил третью шайбу в ворота Александра Ерёменко, отличился Сергей Широков, результативные баллы также заработали Хохлачёв и Дмитрий Вишневский. На 28-й минуте «Динамо» отыграло одну шайбу благодаря усилиям форварда Станислава Галиева, ассистент — Оскар Линдберг.
На 53-й минуте «Спартак» забил в четвёртый раз, автор — Эмиль Петтерссон, воспользовавшийся передачей от Максима Цыплакова.
- 28 ноября 2021
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