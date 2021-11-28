Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
«Куньлунь РС» — «Металлург Мг». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:20 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Московское «Динамо» прервало серию из шести побед, уступив в дерби «Спартаку»

Московское «Динамо» прервало серию из шести побед, уступив в дерби «Спартаку»
Комментарии

«Спартак» одержал победу в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги с московским «Динамо» со счётом 4:1 (3:0, 0:1, 1:0). Встреча прошла в Москве на стадионе «Мегаспорт».

Счёт в игре на первой минуте открыл форвард красно-белых Александр Хохлачёв, голевой пас на счету Тима Хеда и Якуба Ержабека. На третьей минуте удвоил преимущество хозяев нападающий Иван Дроздов, в качестве ассистента выступил Александр Авцин.

На пятой минуте в большинстве «Спартак» отправил третью шайбу в ворота Александра Ерёменко, отличился Сергей Широков, результативные баллы также заработали Хохлачёв и Дмитрий Вишневский. На 28-й минуте «Динамо» отыграло одну шайбу благодаря усилиям форварда Станислава Галиева, ассистент — Оскар Линдберг.

На 53-й минуте «Спартак» забил в четвёртый раз, автор — Эмиль Петтерссон, воспользовавшийся передачей от Максима Цыплакова.

КХЛ - регулярный чемпионат
28 ноября 2021, воскресенье. 14:00 МСК
Спартак
Москва
Окончен
4 : 1
Динамо М
Москва
1:0 Хохлачёв (Хед, Ержабек) – 00:58' (5x5)   2:0 Дроздов (Авцин) – 02:27' (5x5)   3:0 Широков (Хохлачёв, Вишневский) – 04:36' (5x4)   3:1 Галиев (Линдберг) – 27:40' (5x5)   4:1 Петтерссон (Цыплаков) – 52:04' (5x5)
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021