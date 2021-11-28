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Питерс — о возможной отставке: никакой реакции, это часть бизнеса

Питерс — о возможной отставке: никакой реакции, это часть бизнеса
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Главный тренер «Автомобилиста» Билл Питерс прокомментировал поражение в матче с «Сибирью» (1:3).

«Главный фактор сегодняшнего нашего поражения – это игра в неравных составах. Они забили победный гол как раз в большинстве. Мы не реализовали ни одну из своих попыток, «Сибирь» свои реализовала. И такой результат.

Разговоры о возможной отставке? Никакой реакции, это часть бизнеса.

Сегодня пришлось перемешать некоторые сочетания. До этого мне нравилось, как играло звено Жукенова, но затем пришлось делать перестановки из-за того, что выбыл Макеев. И в принципе вся эта мешанина связана с тем, что у нас отсутствует ряд игроков, таких как Мэйсек, Романцев, Да Коста, которые сегодня не могли принимать участие. И вот вылетел Макеев посреди игры.

Нужно больше стараться, нужно больше работать для того, чтобы запихнуть шайбу в ворота. Есть ли информация о травме Макеева? Нет, у меня ещё нет никакой информации. Надеюсь, что всё обойдётся. Единственное, что я знаю – что он заблокировал бросок Трямкина и в связи с этим закончил игру.

Во втором периоде у «Сибири» начались удаления. Они схватили два подряд, которые мы не смогли реализовать. Но в связи с этим у них сбился игровой ритм. Они выпали немного. Тяжело играть, когда у тебя сбиваются сочетания и ты получаешь подряд удаления. Мы не реализовали свои моменты, но затем у нас возникло несколько возможностей, одну из которых реализовал Макеев. Также был неплохой момент у Воронкова. Всё, что можно сказать по этому периоду – так случилось, это чисто ситуативный момент», — передаёт слова Питерса корреспондент «Чемпионата» Екатерина Василевич.

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