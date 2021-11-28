Пулккинен сдвинул на место ворота «Динамо» Мн при игре в большинстве, заработав удаление
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В эти минуты в Минске продолжается матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между местным «Динамо» и «Трактором». На 16-й минуте третьего периода счёт 2:1 в пользу минчан.
Забавный эпизод произошёл на 12-й минуте третьего периода. Нападающий «Трактора» Теэму Пулккинен подвинул ворота хозяев при игре в большинстве, пытаясь поставить их на место. До этого игроки гостей сами сдвинули их. В итоге судьи удалили Пулккинена за сдвиг ворот.
Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.
Отметим, что заброшенными шайбами во встрече к этой минуте отличились Никита Пышкайло и Дмитрий Коробов у минского «Динамо», а также Теэму Пулккинен у «Трактора».
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