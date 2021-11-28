«Ак Барс» на последней секунде 3-го периода сравнял счёт в матче с «Нефтехимиком»
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В эти минуты в Нижнекамске продолжается матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Нефтехимиком» и казанским «Ак Барсом». По окончании трёх периодов счёт ничейный — 2:2.
За одну секунду до конца основного времени гости сумели сравнять счёт, шайбу забросил нападающий Кирилл Петров, которому голевой пас отдали Пер Линдхольм и Дмитрий Кагарлицкий.
Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.
На пятой минуте в ситуации «пять на четыре» первый гол в игре забросил нападающий «Нефтехимика» Егор Попов. На 35-й минуте удвоил преимущество хозяев также в большинстве нападающий Тимур Хафизов, а на 48-й минуте «Ак Барс» отыграл одну шайбу, отличился нападающий Даниил Тарасов.
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