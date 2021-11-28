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ЦСКА поднялся на второе место в Западной конференции, обыграв в гостях рижское «Динамо»

ЦСКА поднялся на второе место в Западной конференции, обыграв в гостях рижское «Динамо»
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ЦСКА одержал победу в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, обыграв рижское «Динамо» со счётом 3:2 (1:1, 0:0, 2:1). Встреча прошла в Риге на стадионе «Арена-Рига».

Счёт в матче на третьей минуте открыл нападающий армейцев Тахир Мингачёв, ему ассистировали Артём Блажиевский и Матвей Гуськов. На 15-й минуте «Динамо» сравняло счёт, отличился чешский форвард Лукаш Радил.

На 54-й минуте ЦСКА снова вышел вперёд, автором заброшенной шайбы стал защитник Никита Нестеров, результативная передача на счету Класа Дальбека и Владислава Каменева. Ещё один гол армейцы забили на 55-й минуте в большинстве, отличился форвард Михаил Григоренко, голевой пас на счету Нестерова и Константина Окулова.

Заключительную шайбу на последней минуте забросил защитник рижан Рис Скарлетт.

КХЛ - регулярный чемпионат
28 ноября 2021, воскресенье. 18:00 МСК
Динамо Р
Рига
Окончен
2 : 3
ЦСКА
Москва
0:1 Мингачёв (Блажиевский, Гуськов) – 02:46' (5x5)   1:1 Радил – 14:28' (5x5)   1:2 Нестеров (Дальбек, Каменев) – 53:19' (5x5)   1:3 Григоренко (Нестеров, Окулов) – 54:18' (5x4)   2:3 Скарлетт (Лорито) – 59:32' (6x5)
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