ЦСКА поднялся на второе место в Западной конференции, обыграв в гостях рижское «Динамо»

ЦСКА одержал победу в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, обыграв рижское «Динамо» со счётом 3:2 (1:1, 0:0, 2:1). Встреча прошла в Риге на стадионе «Арена-Рига».
Счёт в матче на третьей минуте открыл нападающий армейцев Тахир Мингачёв, ему ассистировали Артём Блажиевский и Матвей Гуськов. На 15-й минуте «Динамо» сравняло счёт, отличился чешский форвард Лукаш Радил.
На 54-й минуте ЦСКА снова вышел вперёд, автором заброшенной шайбы стал защитник Никита Нестеров, результативная передача на счету Класа Дальбека и Владислава Каменева. Ещё один гол армейцы забили на 55-й минуте в большинстве, отличился форвард Михаил Григоренко, голевой пас на счету Нестерова и Константина Окулова.
Заключительную шайбу на последней минуте забросил защитник рижан Рис Скарлетт.
- 28 ноября 2021
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