Вудкрофт: минское «Динамо» прошло тест на волю и характер. Горжусь командой

Главный тренер минского «Динамо» Крэйг Вудкрофт прокомментировал победу в матче регулярного чемпионата КХЛ с «Трактором» (2:1).



«Соперник очень сильно начал игру, но дальше мы смогли перестроиться и остаток первого периода провели очень хорошо. Пышкайло сыграл на добивании, использовал свой шанс и забросил шайбу. Отличная работа. Дальше во втором периоде контролировали игру. В третьем периоде мы показали, что смогли сломать тренд последних игр, который наметился. Это сделать было непросто, но у нас была отличная игра в меньшинстве. Также Патрик Рыбар сделал несколько очень важных сейвов. Все играли друг за друга, о чём мы и договаривались. Набрали два важных очка. Очень рад за команду. Этот матч был для нас как тест на характер, на волю, и мы успешно его прошли. Горжусь командой.



Патрик Рыбар проделал отличную работу, он сделал то, что и должен. Отмечу, что это командный успех. Каждый внёс свой вклад: вратарь, защитники, нападающие. Патрик Рыбар в нужный момент проявлял свои лучшие качества, становился «стеной». Это хорошая игра, чтобы почувствовать уверенность ему и всей команде.



Во втором перерыве мы немного поговорили, там были кое-какие напоминания. В раздевалке я сказал, что все хотят побеждать, сражаться на льду. Да, последние результаты немного надломили команду, это не могло не сказаться. Спросил ребят: готовы ли они вместе выбраться из этой тяжёлой ситуации? Все сказали, что да, готовы. Сегодня на льду была команда, где все играли друг за друга, приходили партнёрам на выручку», — цитирует Вудкрофта пресс-служба «Трактора».