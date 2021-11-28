«Сан-Хосе» выставит Кейна на драфт отказов. Им интересуется один клуб Западной конференции

«Сан-Хосе Шаркс» выставит нападающего клуба Эвандера Кейна на драфт отказов.



Как сообщает в «Твиттере» журналист Кёртис Пашелка, если никто из других команд не заберёт хоккеиста, то он будет отправлен в фарм-клуб АХЛ «Сан-Хосе Барракуда».



Один из клубов Западной конференции интересуется 30-летним игроком, но хочет получить вдобавок пик первого раунда. «Шаркс» не хотят идти на данные условия.



В текущем регулярном чемпионате Кейн не провёл ни одного матча. Напомним, он был отстранён на 21 матч сезона НХЛ, так как нарушил антиковидный протокол перед стартом сезона, предоставив поддельный сертификат о вакцинации.



У Эвандера Кейна остаётся ещё четыре года по контракту с «Сан-Хосе» с кэпхитом $ 7 млн.