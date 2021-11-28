Овечкин забросил 128-ю дебютную шайбу в матчах НХЛ. Больше — только у Халла и Ягра

В эти минуты в Роли (США) на стадионе «Пи-Эн-Си-Арена» проходит матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги между «Каролиной Харрикейнз» и «Вашингтон Кэпиталз». По окончании второго периода счёт 2:0 в пользу гостей.
Российский нападающий и капитан «Кэпиталз» Александр Овечкин стал автором заброшенной шайбы, которая стала для него 749-й в НХЛ. Также 36-летний форвард забросил дебютную шайбу в игре в 128-й раз, обойдя по данному показателю Горди Хоу.
Лидером по числу голов, открывающих счёт во встречах, является Яромир Ягр, который делал это 135 раз. Второе место — у Бретта Халла (131).
Напомним, «Вашингтон» в настоящий момент расположился на втором месте в турнирной таблице Восточной конференции, после 21 матча имея в своём активе 31 балл.
- 28 ноября 2021
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