Овечкин приблизился к Ягру в списке лучших снайперов в истории НХЛ. Отставание — 17 шайб

В Роли (США) на стадионе «Пи-Эн-Си-Арена» завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги между «Каролиной Харрикейнз» и «Вашингтон Кэпиталз». Встреча завершилась победой гостей со счётом 4:2.
Российский нападающий и капитан «Вашингтона» Александр Овечкин стал автором заброшенной шайбы, которая стала для него 749-й в НХЛ, также заработав показатель полезности «+1». 36-летний россиянин провёл на льду 20 минут и 39 секунд, нанеся четыре броска в створ, совершив по 1 потере и перехвату и проведя один силовой приём.
Овечкин приблизился в списке лучших снайперов в истории Национальной хоккейной лиги к форварду Яромиру Ягру на расстояние 17 шайб. Чешский хоккеист имеет в своём активе 766 голов.
Второе место занимает Горди Хоу, на счету которого 801 шайба. Первая строчка – за легендарным Уэйном Гретцки, который забросил 894 шайбы.
- 29 ноября 2021
-
00:10
-
00:05
-
00:00
-
00:00
- 28 ноября 2021
-
23:54
-
23:48
-
23:41
-
23:33
-
23:23
-
23:09
-
23:02
-
22:57
-
22:51
-
22:46
-
22:33
-
22:29
-
22:23
-
22:09
-
22:00
-
21:53
-
21:40
-
21:29
-
21:25
-
21:17
-
21:11
-
21:08
-
21:02
-
20:56
-
20:42
-
20:38
-
20:36
-
20:29
-
20:21
-
20:13
-
19:51