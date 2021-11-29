Овечкин приблизился к Ягру в списке лучших снайперов в истории НХЛ. Отставание — 17 шайб

В Роли (США) на стадионе «Пи-Эн-Си-Арена» завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги между «Каролиной Харрикейнз» и «Вашингтон Кэпиталз». Встреча завершилась победой гостей со счётом 4:2.



Российский нападающий и капитан «Вашингтона» Александр Овечкин стал автором заброшенной шайбы, которая стала для него 749-й в НХЛ, также заработав показатель полезности «+1». 36-летний россиянин провёл на льду 20 минут и 39 секунд, нанеся четыре броска в створ, совершив по 1 потере и перехвату и проведя один силовой приём.



Овечкин приблизился в списке лучших снайперов в истории Национальной хоккейной лиги к форварду Яромиру Ягру на расстояние 17 шайб. Чешский хоккеист имеет в своём активе 766 голов.



Второе место занимает Горди Хоу, на счету которого 801 шайба. Первая строчка – за легендарным Уэйном Гретцки, который забросил 894 шайбы.