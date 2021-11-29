Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Овечкин до одной шайбы сократил отставание от Драйзайтля в гонке снайперов сезона НХЛ

Овечкин до одной шайбы сократил отставание от Драйзайтля в гонке снайперов сезона НХЛ
Комментарии

«Вашингтон Кэпиталз» одержал победу в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, обыграв в гостях «Каролину Харрикейнз» со счётом 4:2 (0:0, 2:0, 2:2). Встреча состоялась в Роли (США) на стадионе «Пи-Эн-Си-Арена».

Российский нападающий и капитан «Вашингтона» Александр Овечкин забросил одну шайбу. На его счету 19 шайб после 21 встречи.

Таким образом, он сократил отставание от лидера списка снайперов текущего сезона НХЛ Леона Драйзайтля до одной шайбы, который провёл на два матча меньше.Замыкает тройку лучших нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Крис Крайдер, на счету которого 15 голов после 20 встреч.

Всего 36-летний российский форвард имеет в своём активе 37 (19+18) результативных баллов при показателе полезности "+17".

Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021