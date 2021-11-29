Овечкин до одной шайбы сократил отставание от Драйзайтля в гонке снайперов сезона НХЛ

«Вашингтон Кэпиталз» одержал победу в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, обыграв в гостях «Каролину Харрикейнз» со счётом 4:2 (0:0, 2:0, 2:2). Встреча состоялась в Роли (США) на стадионе «Пи-Эн-Си-Арена».



Российский нападающий и капитан «Вашингтона» Александр Овечкин забросил одну шайбу. На его счету 19 шайб после 21 встречи.



Таким образом, он сократил отставание от лидера списка снайперов текущего сезона НХЛ Леона Драйзайтля до одной шайбы, который провёл на два матча меньше.Замыкает тройку лучших нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Крис Крайдер, на счету которого 15 голов после 20 встреч.



Всего 36-летний российский форвард имеет в своём активе 37 (19+18) результативных баллов при показателе полезности "+17".