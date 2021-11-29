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Лавиолетт: хотели дать Самсонову шанс показать себя в важных матчах. Он справился

Лавиолетт: хотели дать Самсонову шанс показать себя в важных матчах. Он справился
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Главный тренер «Вашингтон Кэпиталз» Питер Лавиолетт после выигранного матча с «Каролиной Харрикейнз» (4:2) высоко оценил игру вратаря команды Ильи Самсонова. Российский страж ворот сделал 30 сейвов и был признан третьей звездой встречи.

«Самсонов сделал 30 сейвов в важном матче, в важной ситуации, у него всё сложилось. Мы хотели дать ему шанс показать, на что он способен в важных матчах, и он справился с этим», — приводит слова Лавиолетта журналист Саманта Пелл в своём «твиттере».

В составе победителей шайбами отметились российский форвард Александр Овечкин, белорусский нападающий Алексей Протас, а также защитники Дмитрий Орлов и Джон Карлсон. Отметим, что Орлов также стал автором голевого паса.

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