Шоу Овечкина продолжается! Забил 749-й гол после гениальной передачи Орлова

Российский защитник ещё и исполнил победную красоту за три минуты до конца.

Ранние матчи – не самая любимая часть работы для игроков «Вашингтона». Месяц назад они уже играли такой с «Калгари» — и напропускали в первом периоде целую авоську (а потом героически отыгрывались). Сегодня предстояло сразиться с возглавляющей турнирную таблицу «Каролиной», кредо которой – бешеная скорость и агрессивное доминирование.

Матч начался даже не со звоночка, а с полноценного сигнала тревоги – на седьмой секунде Илья Самсонов ошибся за воротами и только благодаря отчаянному броску Фегервары на шайбу «Вашингтон» не пропустил. Спустя несколько секунд – очередная ошибка, и «Каролина» выходит четыре в одного – Самсонова спасла штанга. Ух!

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На сей раз «столичные» собрались и стряхнули с себя сон уже в первом периоде. Сначала бодрились энергичными силовыми от Тома Уилсона, потом набирали уверенность, отрабатывая в меньшинстве, и заводились от блестящей игры Самсонова в воротах. Он действовал спокойно и непринуждённо, не допускал опасных отскоков и гасил огонь «Каролины». Для Ильи сейчас идёт важный отрезок сезона – он постепенно вытесняет Витека Ванечека и забирает ворота «столичных» в своё единоличное пользование — впервые в карьере проводит три матча подряд.

Под конец периода первое звено начало смену за сменой, сантиметр за сантиметром стало прибирать инициативу к своим рукам. Во втором периоде они ещё пуще стали нагнетать давление, Кузнецов кружил по зоне, Овечкин пристреливался, то же самое делал Протас. Гол, что называется, назревал.

И он случился, даже два! Сначала Александр Овечкин открыл счёт с изумительной передачи Дмитрия Орлова, который стянул на себя всех соперников, вывалился на пятачок и отдал передачу на лёгкий гол для открытого Овечкина. Нельзя, ох нельзя, «Каролина», оставлять без опеки человека, который наколотил уже 749 шайб и пачками устанавливает достижения в каждом своём матче.

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Сегодня список достижений следующий:

— В 27-й раз Овечкин забросил не менее 10 шайб в течение календарного сезона. Лидер по этому показателю – Уэйн Гретцки (38), за ним идут Марио Лемье (32) и Марсель Дионн с Майком Босси (28). Такими темпами Великая Восьмёрка может обогнать двух последних легенд уже в этом сезоне.

— Стал первым игроком 36 лет после Игинлы (март 2014 года), забросившим 10 шайб за месяц.

— Овечкин открыл счёт в 128 матчах за карьеру, обошёл по этому показателю великого Горди Хоу и поднялся на чистое третье место в истории НХЛ. На втором месте – Бретт Халл (131), на первом – Яромир Ягр (135).

— В качестве локального достижения выделим выход на чистое первое место в сезоне по голам в равных составах (14).

Не прошло и минуты, как «Каролина» вынимала из ворот вторую. Белорусский новичок «столичных» Алексей Протас, хорошо вписавшийся в первое звено к Овечкину и Кузнецову, забросил свою первую шайбу в НХЛ! У него и до этого было несколько отличных моментов – на старте второго периода белорус мог открывать счёт (и заработал большинство), затем мог замыкать шикарную передачу Овечкина из-за ворот. В этом же моменте он вообще-то хотел отдать передачу на пятачок Кузнецову, но шайба срикошетила от конька защитника Деанджело без шансов для Фредерика Андерсена.

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В третьем периоде «Каролина» сделала то, что не могла на протяжении первых 40 минут – стала реализовывать моменты. Преимущество хозяев вновь стало подавляющим – будто у «Вашингтона» закончился бензин. Потеря «Вашингтона» на своей синей линии превратилась в гол Котканиеми. Но с учётом того, сколько сегодня у хозяев было моментов, на одну шайбу они точно наиграли. Самсонов, конечно, набрал великолепную форму, но и он не может выручать всегда.

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Невероятно напряжённый матч стал ещё более напряжённым. Ахо прорывался на рандеву с Самсоновым, мог забивать Стаал. Пожар у ворот «столичных» разгорался всё сильнее, в итоге «ураганы» воспользовались очередной ошибкой соперника и разыграли потрясающую комбинацию, наконечником которой выступил Нино Нидеррайтер.

«Каролину» подвели два удаления подряд – сначала в штрафбокс отправился Джарвис, а через 30 секунд – Стаал. Род Бриндамор был готов взорваться от гнева на скамейке и высказал немало ласковых слов судьям, но это ничего не изменило.

«Пять на три» «Вашингтон» не реализовал, с Овечкиным, который находится в шаге от рекорда НХЛ по голам в большинстве, работали плотно, а вот Орлова (уже в формате «пять на четыре») на пятачке и упустили. Шикарный победный гол российского защитника, после которого Бриндамор задымился ещё сильнее.

Победную точку поставил Джон Карлсон, поразив пустые ворота. Очередной великолепный матч в исполнении «столичных» россиян и белоруса, «Вашингтон» возглавил турнирную таблицу, сместив с первого места «Каролину», а Илья Самсонов остаётся единственным вратарём НХЛ, не знавшим в этом сезоне поражений в основное время.