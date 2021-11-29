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«Каролина» — «Вашингтон» — 2:4, видео, голы, обзор матча чемпионата НХЛ

Шоу Овечкина продолжается! Забил 749-й гол после гениальной передачи Орлова
Елена Кузнецова
«Каролина» — «Вашингтон» — 2:4
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Российский защитник ещё и исполнил победную красоту за три минуты до конца.

Ранние матчи – не самая любимая часть работы для игроков «Вашингтона». Месяц назад они уже играли такой с «Калгари» — и напропускали в первом периоде целую авоську (а потом героически отыгрывались). Сегодня предстояло сразиться с возглавляющей турнирную таблицу «Каролиной», кредо которой – бешеная скорость и агрессивное доминирование.

Матч начался даже не со звоночка, а с полноценного сигнала тревоги – на седьмой секунде Илья Самсонов ошибся за воротами и только благодаря отчаянному броску Фегервары на шайбу «Вашингтон» не пропустил. Спустя несколько секунд – очередная ошибка, и «Каролина» выходит четыре в одного – Самсонова спасла штанга. Ух!

ВИДЕО

На сей раз «столичные» собрались и стряхнули с себя сон уже в первом периоде. Сначала бодрились энергичными силовыми от Тома Уилсона, потом набирали уверенность, отрабатывая в меньшинстве, и заводились от блестящей игры Самсонова в воротах. Он действовал спокойно и непринуждённо, не допускал опасных отскоков и гасил огонь «Каролины». Для Ильи сейчас идёт важный отрезок сезона – он постепенно вытесняет Витека Ванечека и забирает ворота «столичных» в своё единоличное пользование — впервые в карьере проводит три матча подряд.
Под конец периода первое звено начало смену за сменой, сантиметр за сантиметром стало прибирать инициативу к своим рукам. Во втором периоде они ещё пуще стали нагнетать давление, Кузнецов кружил по зоне, Овечкин пристреливался, то же самое делал Протас. Гол, что называется, назревал.

И он случился, даже два! Сначала Александр Овечкин открыл счёт с изумительной передачи Дмитрия Орлова, который стянул на себя всех соперников, вывалился на пятачок и отдал передачу на лёгкий гол для открытого Овечкина. Нельзя, ох нельзя, «Каролина», оставлять без опеки человека, который наколотил уже 749 шайб и пачками устанавливает достижения в каждом своём матче.

Права на видео принадлежат ООО «Яндекс». Посмотреть видео можно на сайте «Яндекс.Спорт».

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Сегодня список достижений следующий:

— В 27-й раз Овечкин забросил не менее 10 шайб в течение календарного сезона. Лидер по этому показателю – Уэйн Гретцки (38), за ним идут Марио Лемье (32) и Марсель Дионн с Майком Босси (28). Такими темпами Великая Восьмёрка может обогнать двух последних легенд уже в этом сезоне.

— Стал первым игроком 36 лет после Игинлы (март 2014 года), забросившим 10 шайб за месяц.

— Овечкин открыл счёт в 128 матчах за карьеру, обошёл по этому показателю великого Горди Хоу и поднялся на чистое третье место в истории НХЛ. На втором месте – Бретт Халл (131), на первом – Яромир Ягр (135).

— В качестве локального достижения выделим выход на чистое первое место в сезоне по голам в равных составах (14).

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Не прошло и минуты, как «Каролина» вынимала из ворот вторую. Белорусский новичок «столичных» Алексей Протас, хорошо вписавшийся в первое звено к Овечкину и Кузнецову, забросил свою первую шайбу в НХЛ! У него и до этого было несколько отличных моментов – на старте второго периода белорус мог открывать счёт (и заработал большинство), затем мог замыкать шикарную передачу Овечкина из-за ворот. В этом же моменте он вообще-то хотел отдать передачу на пятачок Кузнецову, но шайба срикошетила от конька защитника Деанджело без шансов для Фредерика Андерсена.

Права на видео принадлежат ООО «Яндекс». Посмотреть видео можно на сайте «Яндекс.Спорт».

НХЛ - регулярный чемпионат
28 ноября 2021, воскресенье. 21:00 МСК
Каролина Харрикейнз
Роли
Окончен
2 : 4
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
0:1 Овечкин (Орлов, Уилсон) – 31:58' (5x5)   0:2 Протас (Карлсон) – 32:57' (5x5)   1:2 Котканиеми (Мартинук, Деанджело) – 46:22' (5x5)   2:2 Нидеррайтер (Нечас, Нечас) – 53:32' (5x5)   2:3 Орлов (Уилсон, Карлсон) – 57:05' (5x4)   2:4 Карлсон – 58:19' (en)

В третьем периоде «Каролина» сделала то, что не могла на протяжении первых 40 минут – стала реализовывать моменты. Преимущество хозяев вновь стало подавляющим – будто у «Вашингтона» закончился бензин. Потеря «Вашингтона» на своей синей линии превратилась в гол Котканиеми. Но с учётом того, сколько сегодня у хозяев было моментов, на одну шайбу они точно наиграли. Самсонов, конечно, набрал великолепную форму, но и он не может выручать всегда.

Права на видео принадлежат ООО «Яндекс». Посмотреть видео можно на сайте «Яндекс.Спорт».

Невероятно напряжённый матч стал ещё более напряжённым. Ахо прорывался на рандеву с Самсоновым, мог забивать Стаал. Пожар у ворот «столичных» разгорался всё сильнее, в итоге «ураганы» воспользовались очередной ошибкой соперника и разыграли потрясающую комбинацию, наконечником которой выступил Нино Нидеррайтер.

«Каролину» подвели два удаления подряд – сначала в штрафбокс отправился Джарвис, а через 30 секунд – Стаал. Род Бриндамор был готов взорваться от гнева на скамейке и высказал немало ласковых слов судьям, но это ничего не изменило.

«Пять на три» «Вашингтон» не реализовал, с Овечкиным, который находится в шаге от рекорда НХЛ по голам в большинстве, работали плотно, а вот Орлова (уже в формате «пять на четыре») на пятачке и упустили. Шикарный победный гол российского защитника, после которого Бриндамор задымился ещё сильнее.

Победную точку поставил Джон Карлсон, поразив пустые ворота. Очередной великолепный матч в исполнении «столичных» россиян и белоруса, «Вашингтон» возглавил турнирную таблицу, сместив с первого места «Каролину», а Илья Самсонов остаётся единственным вратарём НХЛ, не знавшим в этом сезоне поражений в основное время.

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