«Бостон» дома одолел «Ванкувер», Подколзин очков не набрал

Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Бостон Брюинз» принимал «Ванкувер Кэнакс». Встреча прошла в Бостоне на стадионе «Ти-Ди Гарден» и завершилась победой хозяев со счётом 3:2.



В составе победителей забивали Антон Блид, Брэд Маршан и Давид Пастрняк. В составе гостей заброшенными шайбами отметились Таннер Пирсон и Конор Гарланд. Российский нападающего Василий Подколзин очков не набрал.



В прошлом матче «Бостон» уступил «Нью-Йорк Рейнджерс» со счётом 2:5



«Ванкувер», в свою очередь, продлила серию из поражений до четырёх матчей кряду. В прошлых играх команда проиграла «Чикаго Блэкхоукс» (0:1), «Питтсбург Пингвинз» (1:4) и «Коламбус Блю Джекетс» со счётом 2:4.