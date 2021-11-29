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«Бостон» дома одолел «Ванкувер», Подколзин очков не набрал

«Бостон» дома одолел «Ванкувер», Подколзин очков не набрал
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Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Бостон Брюинз» принимал «Ванкувер Кэнакс». Встреча прошла в Бостоне на стадионе «Ти-Ди Гарден» и завершилась победой хозяев со счётом 3:2.

В составе победителей забивали Антон Блид, Брэд Маршан и Давид Пастрняк. В составе гостей заброшенными шайбами отметились Таннер Пирсон и Конор Гарланд. Российский нападающего Василий Подколзин очков не набрал.

В прошлом матче «Бостон» уступил «Нью-Йорк Рейнджерс» со счётом 2:5

«Ванкувер», в свою очередь, продлила серию из поражений до четырёх матчей кряду. В прошлых играх команда проиграла «Чикаго Блэкхоукс» (0:1), «Питтсбург Пингвинз» (1:4) и «Коламбус Блю Джекетс» со счётом 2:4.

НХЛ - регулярный чемпионат
29 ноября 2021, понедельник. 03:00 МСК
Бостон Брюинз
Бостон
Окончен
3 : 2
Ванкувер Кэнакс
Ванкувер
0:1 Пирсон (Бёзер, Хёгландер) – 03:33' (5x4)   1:1 Блид – 05:51' (5x5)   1:2 Гарланд – 32:31' (5x5)   2:2 Маршан (Фолиньо, Бержерон) – 48:45' (5x4)   3:2 Пастрняк (Маршан, Бержерон) – 56:27' (5x4)
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