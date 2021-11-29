Зак Макьюэн подрался с Мэйсоном Гиртсеном в матче «Нью-Джерси» – «Филадельфия»

Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Нью-Джерси Дэвилз» принимал «Филадельфию Флайерз». Встреча прошла в Ньюарке на стадионе «Пруденшиал-центр» и завершилась победой хозяев со счётом 5:2.



На 14-й минуте второго периода произошла драка между хоккеистами разных команд. Зак Макьюэн и Мэйсон Гирстен сошлись в честном бою. Каждый из соперников нанёс по несколько ударов противнику. После же судьи разняли и наказали хоккеистов. Лицо Гирстена было в крови. Также хоккеист повредил руку, ему дали лёд.



Гирстен проводит свою дебютный сезон в НХЛ. Он принял участие в шести матчах, но результативными действиями не отметился.



Макьюэн же проводил свой 18-й матч в сезоне. За это время он сумел забросить только одну шайбу за свою команду. Всего у хоккеиста 72 матча в НХЛ, 7 заброшенных шайб и 3 результативные передачи.

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