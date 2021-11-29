Самсонов по-прежнему единственный вратарь НХЛ без поражений в основное время

В Роли (США) на стадионе «Пи-Эн-Си-Арена» завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги между «Каролиной Харрикейнз» и «Вашингтон Кэпиталз». Встреча завершилась победой гостей со счётом 4:2.



Голкипер столичных Илья Самсонов отразил 30 бросков и стал третьей звездой матча. Таким образом, вратарь по-прежнему остался единственным вратарём НХЛ без поражений в основное время. Эта победа стала девятой для голкипера в текущем сезоне. В текущем сезоне страж ворот пропустил 23 шайбы.



Всего в НХЛ хоккеист провёл 56 матчей и пропустил 132 шайбы.



«Вашингтон» вышел на первое место в таблице Восточной конференции, набрав 33 очка после 22 матчей. «Каролина» — вторая на Востоке, имея в своём активе 31 балл после 20 встреч.

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