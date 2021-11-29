Протас сфотографировался с шайбой после дебютного гола в НХЛ

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Алексей Протас в матче с «Каролиной Харрикейнз» забил первый гол в карьере в НХЛ. После матча игрок сфотографировался с шайбой, которую забрал.

В раздевалке российский нападающий и капитан «Вашингтона» Александр Овечкин вручил белорусу Алексею Протасу топор, как лучшему игроку атаки в матче с «Каролиной Харрикейнз».



В нынешнем сезоне НХЛ Протас принял участие в 11 матчах, в которых записал в свой актив 1 гол и сделал 3 результативные передачи.

Встреча состоялась в Роли (США) на стадионе «Пи-Эн-Си-Арена» и завершилась победой гостей со счётом 4:2. В составе победителей забивали Александр Овечкин, Дмитрий Орлов, Алексей Протас и Джон Карлсон.

Отметим, что благодаря победе «Кэпиталз» поднялись на первое место в Восточной конференции.