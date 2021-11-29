«Овечкин дал пас Карлсону, тот отдал на Уилсона...» Орлов описал гол в ворота «Каролины»

Защитник «Вашингтон Кэпиталз» Дмитрий Орлов поделился эмоциями от гола в ворота «Каролины Харрикейнз» (4:2) и подвёл итоги матча.



«Сегодня мы провели хороший матч. Это была важная встреча для обеих команд, все играли с большой самоотдачей. В целом игра была напряжённой. Круто, что нам удалось заработать два очка… Сегодня действительно был сложный матч. Мы несколько раз блокировали их опасные броски и здорово выстояли в меньшинстве.

Мой гол? Мы получили большинство и постарались его реализовать. Для нас это был отличный шанс, чтобы выиграть матч. И мы проделали классную работу. У нас было много бросков, много добиваний. И этот отрезок в большинстве сыграл для нас важную роль. Здорово, что в итоге смогли забить.

Сам момент с голом получился отличным, и Уилсон в нём классно сыграл. Овечкин сделал пас на Карлсона, потом Карлсон отдал на Уилсона… Тут я понял, что у меня может появиться шанс перед воротами, и решил подойти поближе. Постарался жёстко поставить клюшку, чтобы нанести сильный и акцентированный бросок, и в итоге шайба заползла за линию ворот.

Соперник играл быстро и оказывал на нас давление на всех участках площадки. Но нам удалось с этим справиться. Хотя создавать опасные моменты было очень сложно. Сегодня мы сыграли самоотверженно и усердно, здорово смотрелись в форчеке, боролись за шайбу и отбирали её. Все четыре звена и три пары защитников проявили себя и сделали всё возможное, чтобы против нас было сложно играть.



В следующем матче нас снова ждёт серьёзный соперник – «Флорида». Мы недавно их обыграли, так что они наверняка захотят взять реванш. Должна получиться весёлая игра… Сейчас нам нужно немного отдохнуть и подготовиться к следующей игре», – цитирует Орлова официальный сайт НХЛ на русском языке.