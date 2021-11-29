«Мне больше нравится Ови». Американский журналист сравнил Овечкина и Кросби

Журналист Джефф Веиллетте сравнил форварда «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина и нападающего «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби.

«Мне больше нравится Ови. Я думаю, что Сид, вероятно, был лучшим всесторонним игроком. Больше всего на свете я думаю, что это действительно удивительно, как эти ребята дожили до 16 лет в лиге, и они всё ещё являются жизненно важными частями НХЛ. Я должен ценить их обоих», – написал журналист в «Твиттере».



В текущем сезоне Овечкин провёл 22 матча и набрал в них 37 очков: забросил 19 шайб и отдал 18 результативных передач.

Кросби пропустил начало сезона из-за травмы и болезни коронавирусом. Всего у игрока девять игр в текущем сезоне и шесть очков: две шайбы и четыре результативные передачи.