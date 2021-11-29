Овечкин — третий игрок НХЛ, который в 36 лет забросил 10 шайб и отдал 10 передач за месяц

В Роли (США) на стадионе «Пи-Эн-Си-Арена» закончился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги между «Каролиной Харрикейнз» и «Вашингтон Кэпиталз». Встреча завершилась победой гостей со счётом 4:2.



Российский нападающий и капитан «Вашингтона» Александр Овечкин сумел забросить шайбу, которая стала для него 749-й в НХЛ, также заработав показатель полезности «+1». 36-летний россиянин провёл на льду 20 минут и 39 секунд, нанеся четыре броска в створ, совершив по одной потере и перехвату и проведя один силовой приём.



Овечкин стал третьим игроком в истории НХЛ, которому удалось в возрасте 36 лет забросить 10 шайб и отдать 10 результативных передач за один календарный месяц.



Кроме него, этого достижения добились Горди Хоу в декабре 1965 года и Теэму Селянне в ноябре 2006 года.