Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
СКА — «Северсталь». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:15 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Рейтинг тренеров КХЛ: Разин вернулся на вершину, Назаров — выше Хартли

Рейтинг тренеров КХЛ: Разин вернулся на вершину, Назаров — выше Хартли
Комментарии

Редакция «Чемпионата» составила рейтинг тренеров КХЛ сезона-2021/2022 на текущий момент. При его составлении учитываются кредит доверия тренера в клубе, результаты команды в нынешнем сезоне, качество игры и общественное мнение. В скобках указано место наставника в рейтинге на прошлой неделе.

МестоТренерКлуб
1 (4)Андрей Разин«Северсталь»
2 (3)Илья Воробьёв«Автомобилист»
3 (2)Дмитрий Квартальнов«Ак Барс»
4 (1)Анвар Гатиятулин«Трактор»
5 (9)Андрей Мартемьянов«Сибирь»
6 (6)Алексей Кудашов«Динамо»
7 (7)Сергей ФёдоровЦСКА
8 (12)Андрей Назаров«Сочи»
9 (10)Лаури Марьямяки«Йокерит»
10 (8)Боб Хартли«Авангард»
11 (5)Томи Лямся«Салават Юлаев»
12 (15)Борис Миронов«Спартак»
13 (11)Игорь Никитин«Локомотив»
14 (13)Олег Леонтьев«Нефтехимик»
15 (24)Валерий БрагинСКА
16 (14)Крэйг Вудкрофт«Динамо» Мн
17 (18)Михаил Кравец«Амур»
18 (19)Юрий Михайлис«Барыс»
19 (16)Дэвид Немировски«Торпедо»
20 (17)Билл Питерс«Автомобилист»
21 (23)Юрий Бабенко«Витязь»
22 (20)Валерий Кулибаба«Динамо» Р
23 (21)Айван Занатта«Куньлунь»
24 (22)Олег Горбенко«Адмирал»
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021