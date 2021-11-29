Рейтинг тренеров КХЛ: Разин вернулся на вершину, Назаров — выше Хартли

Редакция «Чемпионата» составила рейтинг тренеров КХЛ сезона-2021/2022 на текущий момент. При его составлении учитываются кредит доверия тренера в клубе, результаты команды в нынешнем сезоне, качество игры и общественное мнение. В скобках указано место наставника в рейтинге на прошлой неделе.

Место Тренер Клуб 1 (4) Андрей Разин «Северсталь» 2 (3) Илья Воробьёв «Автомобилист» 3 (2) Дмитрий Квартальнов «Ак Барс» 4 (1) Анвар Гатиятулин «Трактор» 5 (9) Андрей Мартемьянов «Сибирь» 6 (6) Алексей Кудашов «Динамо» 7 (7) Сергей Фёдоров ЦСКА 8 (12) Андрей Назаров «Сочи» 9 (10) Лаури Марьямяки «Йокерит» 10 (8) Боб Хартли «Авангард» 11 (5) Томи Лямся «Салават Юлаев» 12 (15) Борис Миронов «Спартак» 13 (11) Игорь Никитин «Локомотив» 14 (13) Олег Леонтьев «Нефтехимик» 15 (24) Валерий Брагин СКА 16 (14) Крэйг Вудкрофт «Динамо» Мн 17 (18) Михаил Кравец «Амур» 18 (19) Юрий Михайлис «Барыс» 19 (16) Дэвид Немировски «Торпедо» 20 (17) Билл Питерс «Автомобилист» 21 (23) Юрий Бабенко «Витязь» 22 (20) Валерий Кулибаба «Динамо» Р 23 (21) Айван Занатта «Куньлунь» 24 (22) Олег Горбенко «Адмирал»