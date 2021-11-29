Салливан — о возвращении Малкина: мы рады. Это, безусловно, очень обнадёживает

Главный тренер «Питтсбург Пингвинз» Майк Салливан прокомментировал возвращение российского нападающего Евгения Малкина к тренировкам с командой.
«Он вышел на следующий этап реабилитации. Наши врачи считают, что он готов, чтобы быть рядом с командой и участвовать в тренировках в бесконтактном режиме. Мы очень рады — это, безусловно, очень обнадёживает», — сообщил Салливан.
«Мы всегда рады видеть товарища по команде на тренировке после такого долгого восстановления. Мы знаем, каково это — быть оставленным дома, а не с командой. Это здорово, когда он снова с нами», — заявил защитник клуба Крис Летанг.
«Он выглядел очень хорошо. Было приятно увидеть его на тренировке — это был мой первый раз, когда я занимался с ним. Было весело наблюдать, что он может делать, даже когда он всё ещё восстанавливается», — сказал форвард «Пингвинз» Брайан Бойл.
Всего за карьеру в НХЛ Малкин принял участие в 940 матчах, в которых забил 424 гола и сделал 680 результативных передач. «Питтсбург» занимает восьмое место в турнирной таблице Восточной конференции, после 21 матча набрав 24 очка.
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