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«Ванкувер» победил «Монреаль», прервав серию из четырёх поражений подряд

«Ванкувер» победил «Монреаль», прервав серию из четырёх поражений подряд
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Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Монреаль Канадиенс» принимал «Ванкувер Кэнакс». Встреча прошла в Монреале на стадионе «Белл-центр» и завершилась победой гостей со счётом 2:1.

В составе победителей забивали Элиас Петтерссон и Конор Гарланд. В составе хозяев заброшенной шайбой отметился Райан Пилинг. Российский нападающий Василий Подколзин очков не набрал. У Александра Романова коэффициент полезности «+1».

«Ванкувер» прервал серию из четырёх поражений подряд. До этого матча команда уступила «Чикаго Блэкхоукс» (0:1), «Питтсбург Пингвинз» (1:4), «Коламбус Блю Джекетс» (2:4) и «Бостон Брюинз» (2:3).

«Монреаль», в свою очередь, прошлый матч выиграл. В предыдущей встрече команда победила «Питтсбург» со счётом 6:3.

НХЛ - регулярный чемпионат
30 ноября 2021, вторник. 03:30 МСК
Монреаль Канадиенс
Монреаль
Окончен
1 : 2
Ванкувер Кэнакс
Ванкувер
0:1 Петтерссон (Хьюз, Миллер) – 08:00' (5x4)   1:1 Пилинг (Друен) – 18:39' (5x5)   1:2 Гарланд (Хорват) – 26:27' (5x5)
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