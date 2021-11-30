«Ванкувер» победил «Монреаль», прервав серию из четырёх поражений подряд

Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Монреаль Канадиенс» принимал «Ванкувер Кэнакс». Встреча прошла в Монреале на стадионе «Белл-центр» и завершилась победой гостей со счётом 2:1.



В составе победителей забивали Элиас Петтерссон и Конор Гарланд. В составе хозяев заброшенной шайбой отметился Райан Пилинг. Российский нападающий Василий Подколзин очков не набрал. У Александра Романова коэффициент полезности «+1».



«Ванкувер» прервал серию из четырёх поражений подряд. До этого матча команда уступила «Чикаго Блэкхоукс» (0:1), «Питтсбург Пингвинз» (1:4), «Коламбус Блю Джекетс» (2:4) и «Бостон Брюинз» (2:3).



«Монреаль», в свою очередь, прошлый матч выиграл. В предыдущей встрече команда победила «Питтсбург» со счётом 6:3.